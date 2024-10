Chişinăul spune că au fost create artificial cozi la secţiile de votare din Moscova: Au fost organizate transportări ilegale

În felul acesta au comentat autorităţile de la Chişinău informaţiile apărute în presa rusă, potrivit cărora la cele două secţii de votare din Rusia s-ar fi format cozi imense.

”Cu referire la numărul mare al alegătorilor semnalaţi la cele două secţii, Ministerul Afacerilor Externe menţionează că a anticipat posibilitatea producerii aglomeraţiei, ca rezultat al încercărilor de organizare a transportării ilegale a alegătorilor la secţiile de vot”, a subliniat Ministerul de la Chişinău, conform agora.md.

???????? MOLDOVANS DECIDE THEIR FUTURE: Huge queue forms outside the Moldovan embassy in Moscow as polling stations open.

Many stayed up all night to vote in the country's presidential elections & the referendum on joining the EU.

@IntelRepublic pic.twitter.com/6Ioj6LnX8G