Surpriză de proporții în fieful lui Putin. „Sute de cetăţeni ai Moldovei” au venit la amabasa de la Moscova pentru a vota

Potrivit fragmentului video, pentru a vota la cele două scrutine oamenii au format cozi. NewsMaker precizează că nu a putut verifica deocamdată veridicitatea imaginilor. La scrutinul de duminică, în Federaţia Rusă au fost deschise doar două secţii de votare – în incinta Ambasadei Republicii Moldova la Moscova.

„Sute de cetăţeni ai Moldovei au venit la ambasada ţării pentru a vota la alegerile prezidenţiale şi la referendumul privind aderarea la UE”, a scris agenţia rusă TASS, duminică dimineaţă.

Iar canalul de Telegram iz.ru a scris că „zeci de cetăţeni moldoveni au venit la ambasada ţării la Moscova pentru a vota la alegerile prezidenţiale şi la referendum” şi a publicat imagini.

Hundreds of people are queueing to vote in Moldovan elections and referendum in Moscow. Moldova's Foreign Ministry warned of the "illegal transportation of voters" in Russiahttps://t.co/lXHZuguRFi pic.twitter.com/wcjZpGm5jw