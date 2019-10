Chinezii vor avea acces la internet doar printr-un test de recunoaștere facială

Această regulă este parte din sistemul de credite sociale și va intra în vigoare de pe 1 decembrie, anul acesta, informează Daily Mail.

Autoritățile susțin că această schimbare poate îmbunătăți securitatea internetului națiunii.

Oamenii care vor decidă să aibă rețeaua de internet instalată pe telefoanele lor, vor trebui să treacă prin acest test de recunoaștere facială, efectuat de către autoritățile chineze pentru a fi identificați, potrivit noului regulament.

În prezent, cetățenii chinezi trebuie să se prezinte cu cartea de identitate pentru a putea avea acces la internet. Testul de recunoaștere facială va fi implementat pentru a verifica dacă acest act aparține posesorului.

Acest proiect a fost inițiat luna trecută de către ministrul Științei și Tehnologiei al Chinei. El a declarat că această decizie poate combate terorismul.

Chinese citizens must pass a facial-recognition test to use the internet as part of Beijing's social credit system https://t.co/m4uCwj5Nuw