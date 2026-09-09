Conform datelor oficiale, numărul lor s-a dublat în ultimii doi ani. Au apărut multe puncte de încărcare rapidă inclusiv pe traseele către mare sau munte. Însă numărul mașinilor cu încărcare la priză crește deocamdată ceva mai lent.

Încărcarea unei mașini electrice nu mai este o provocare, spun cei care conduc astfel de vehicule.

Sunt mai multe puncte nu doar în orașe, ci și pe drumuri naționale sau în apropierea autostrăzilor, pentru cei care pleacă la drum lung cu o mașină electrică. De pildă, din Capitală, spre mare.

Elena Mandache, director marketing, operator rețea stații de încărcare: ”Orice cumpărător de mașină electrică se întreabă unde încarcă și atunci este important să răspunzi la această întrebare cu peste tot”.

Acum, sunt stații de încărcare pentru mașini electrice în toate județele din țară. Numărul punctelor de încărcare a ajuns la aproximativ 9.500, cu o treime mai multe decât la finalul anului 2025.

În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut mai lent, cu 15 procente.

Acum avem 10 mașini cu motor electric, la un punct de încărcare. O îmbunătățire față de finalul anului trecut, când aveam 12 mașini la un punct de încărcare.

S-au înmulțit și stațiile ultrarapide.

Andrei Mihalciu, director parteneriate, rețea de stații de încărcare: ”Asta înseamnă că șoferii care se grăbesc sau sunt în tranzit petrec până la 20 de minute la încărcare”.

Prețul în acest caz este ceva mai mare, în jur de 2,5 lei/kwh.

Adrian Mitrea, expert auto: ”Dacă luăm două mașini de specificații identice, una electrică și cealaltă pe combustie, mașina electrică, fiind încărcată la stații publice, deci nu acasă, unde e mai ieftin, rămâne cam de 2,5 ori, de 3 ori mai ieftin să mergi cu o mașină electrică”.

Un drum lung cu mașina electrică necesită însă o organizare a traseului în prealabil. Unii șoferi se plâng și că au nevoie de mai multe aplicații pentru diferite rețele de stații. O altă problemă este şi faptul că de multe ori locurile de parcare pentru încărcare sunt ocupate de maşini care nu sunt electrice.