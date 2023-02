Cel puţin o persoană a fost ucisă şi mai multe rănite după un atac armat în campusul Universităţii Michigan State

Puţine detalii oficiale despre violenţele armate au fost disponibile imediat, dar poliţia universitară a declarat pe Twitter că s-au tras focuri de armă în două locaţii - în apropierea unei clădiri academice numită Berkey Hall şi a unei instalaţii sportive cunoscute sub numele de IM East, potrivit autorităţilor şi presei locale, anunţă Reuters, citată de News.ro.

The shootings took place near Berkey Hall, a social science building, and IM East, a recreational facility, on the East Lansing campus.

