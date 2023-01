Atac la ambasada Azerbaidjanului la Teheran. Însoțit de copii, un iranian a intrat cu Kalaşnikovul și a început să tragă

Poliţia iraniană susține că autorul atacului a fost arestat imediat după atac, conform AFP și news.ro.

#BREAKING: A man armed with a Kalashnikov-style rifle stormed the #Azerbaijan Embassy in #Iran’s capital Friday, killing the head of security at the diplomatic post and wounding two guards, authorities said. Surveillance video below. 1/3 https://t.co/ClGViN2emX pic.twitter.com/iQsT3CAIQ3 — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) January 27, 2023

„Autorul atacului de la Ambasada Azerbaidjanului a fost arestat. Această persoană a intrat în ambasadă cu cei doi copii mici ai săi. În cadrul anchetei preliminare, agresorul a evocat ca motiv probleme personale şi de familie”, a declarat agenţiei iraniene de presă Tasnim şeful Poliţiei din Teheran, generalul Hossein Rahimi.

Se pare că agresorul este un iranian căsătorit cu o azeră. El pretindea că soția sa este reţinută în ambasadă.

„El pretinde că soţia sa este reţinută în ambasadă de nouă luni”, a declarat şeful poliţiei.

Atacul s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor două.

The footage reportedly shows the moment a gunman entered the Azerbaijan embassy in Iran. The police basically watched it pic.twitter.com/vHyxHjYu9w — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 27, 2023

„Un cetăţean azer a fost ucis în atac, care pare să fie un membru al ambasadei, iar potrivit unor colegi primul secretar al ambasadei”, a declarat Hossein Rahimi.

O înregistrare video publicată pe reţele de socializare surprinde mai mulţi poliţişti şi membri ai forţelor de securitate în faţa sediului ambasadei. În imagini apare corpul unui bărbat, la pământ, acoperit cu un cearşaf.

Azerbaijan embassy in Iran under attack. One dead, two injured. The security chief of the Azerbaijan embassy has been killed in the attack. #Azerbaijan #Iran #Tehran #AzerbaijanEmbassy pic.twitter.com/LlcljOueMo — World Times (@WorldTimesWT) January 27, 2023

Ministerul azer de Externe a anunţat într-un comunicat că un „bărbat înarmat cu un Kalaşnikov” l-a ucis pe „şeful gărzii misiunii diplomatice”. Alte două grăzi ale ambasadei au fost rănite, potrivit ministerului azer.

Un purtător de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Nasser Kanani, a condamnat ferm, într-un comunicat, „atacul armat (...) care a antrenat, din nefericire, moartea unei persoane”.

„Potrivit anchetei preliminare, este vorba despre motive personale”, a declarat Nasser Kanani.

