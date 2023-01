Masacru la o sinagogă din Ierusalimul de Est: Șapte persoane au murit într-un atac armat

Atacul a avut loc în timpul rugăciunilor de şabat, transmite AFP. Autorul atacului a fost identificat și împușcat de autorități.

BREAKING: A Palestinian gunman has opened fire & killed at least seven people at a synagogue in occupied East Jerusalem before being shot by Israeli forces.

The shooting follows a deadly Israeli raid on the Jenin refugee camp yesterday in which nine Palestinians were killed. pic.twitter.com/AR2myOqhbA — 5Pillars (@5Pillarsuk) January 27, 2023

„Şapte oameni nevinovaţi au fost masacraţi de atacator, un palestinian de 21 de ani rezident în Ierusalimul de Est, care a deschis focul în stradă în jurul orelor 20.15 (18.15 GMT)”, a raportat poliţia.

Este „unul din cele mai grave atacuri pe care le-am suferit în ultimii ani", a declarat presei şeful poliţiei israeliene, Kobi Shabtai.

BREAKING: Five people have been killed and several injured in a shooting at a synagogue in Jerusalem, according to an ambulance service in Israel. Latest: https://t.co/6FZIhwgEsJ ???? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Roa4x0KpUz — Sky News (@SkyNews) January 27, 2023

Potrivit poliţiei, teroristul a fost împușcat şi declarat mort, după o urmărire cu maşina şi un schimb de focuri cu poliţişti.

„L-am văzut pe terorist sosind cu maşina. S-a oprit în mijlocul intersecţiei, a deschis focul din maşina lui şi a continuat să tragă în oamenii care se apropiau să-i ajute pe cei căzuţi”, a declarat pentru AFP Shalom Borohov, un frizer de 48 de ani care locuieşte lângă sinagogă.

În total au fost identificate zece victime lovite de gloanţe, printre care un bărbat de 70 de ani şi un adolescent de 14 ani.

????5 #Israelis killed & 5 wounded in a shooting attack near a synagogue in the Neve Yaakov settlements in occupied East Jerusalem. Violence begets violence begets violence.... People don't understand how close the occupied territories are to a full disastrous explosion! pic.twitter.com/UxbMhKjK6z — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) January 27, 2023

Proteste în urma atacului

Masacrul a avut loc în cartierul Neve Yaakov, colonizat de evrei în Ierusalimul de Est, parte a Oraşului Sfânt anexată de Israel, pe fondul apelurilor internaţionale de a preveni o nouă escaladare după 36 de ore de violenţă în Cisiordania, Fâşia Gaza şi Israel, şi în seara Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.

A serious attack in Jerusalem around a synagogue in Neve Yaakov neighborhood. A terrorist from Shuafat in East #Jerusalem shot and killed 7 civilians and injured another. The terrorist has been eliminated. All over the Palestinian Authority & Gaza, there are expressions of joy. pic.twitter.com/4YhQPVtV7M — Israel-Alma (@Israel_Alma_org) January 27, 2023

„Este deosebit de josnic faptul că acest atac s-a produs asupra unui lăcaş de cult şi [în această] zi de comemorare a genocidului evreilor de către nazişti în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU Antonio Guterres.

Atacul a fost urmat de manifestări în Ramallah şi în Fâşia Gaza, numeroşi rezidenţi fluturând drapeluri palestiniene.

La locul tragediei, zeci de israelieni l-au întâmpinat pe premierul Benjamin Netanyahu strigând "Moarte arabilor!".

Într-un discurs televizat, premierul Benjamin Netanyahu le-a cerut israelienilor să nu îşi facă dreptate singuri, ci să se bazeze pe armată şi pe poliţie.

„Atacul de la Ierusalim este o reacţie firească la crimele ocupaţiei (israeliene) împotriva poporului nostru palestinian", a declarat Hazem Qassem, purtătorul de cuvânt al mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Atentatul, condamnat la nivel internațional

Atentatul a fost condamnat de preşedintele american, Joe Biden, care i-a telefonat premierului israelian pentru a-l asigura de „angajamentul neclintit al Statelor Unite faţă de securitatea Israelului".

Joe Biden a criticat atacul terorist, numindu-l drept un „atac împotriva lumii civilizate", potrivit unui comunicat al Casei Albe.

„Este absolut oribil. Condamnăm în cei mai puternici termeni acest atac, aparent de tip terorist. Angajamentul nostru pentru securitatea Israelului rămâne ferm şi suntem în contact direct cu partenerii noştri israelieni. Suntem solidari cu poporul israelian", a declarat Vedant Patel, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, citat de site-ul Ynetnews.com.

Șeful diplomaţiei americane, Antony Blinken, urmează să ajungă, duminică, în Egipt, apoi luni şi marţi la Ierusalim şi Ramallah.

În timpul acestui turneu în Orientul Mijlociu, Blinken va discuta despre „măsurile care trebuie luate pentru o diminuare a tensiunilor”.

Și Franța a condamnat „atacul terorist îngrozitor" din Ierusalimul de Est, în timp ce Italia l-a catalogat drept „un atac terorist laş".

Ambasadorul Finlandei în Israel, Kirsikka Lehto-Asikainen, s-a arătat „şocată şi profund întristată de vestea despre atacul din Neve Yaakov Ierusalim”.

„Gândurile mele sunt la victime şi la cei apropiaţi. Condamn cu fermitate violenţa şi terorismul”, a spus ambasadorul Finlandei în Israel.

Ambasada Lituaniei în Israel a transmis că este „îngrozită” de atacul terorist de la Ierusalim de Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului: „Condoleanţe familiilor victimelor. Trebuie făcut totul pentru a opri escaladarea în continuare a violenţei”.

Ministrul Afacerilor Externe şi Ministrul Apărării al Irlandei: „Condamn ferm atacul şocant de la Ierusalim, care a dus la multiple morţi. Terorismul şi violenţa nu sunt niciodată justificate. Solicit tuturor părţilor să se abţină de la acţiuni care ar duce la noi violenţe. Gânduri şi simpatie victimelor şi familiilor acestora”.

Şi Emiratele Arabe Unite au exprimat condoleanţe guvernului Israelului şi a catalogat atacul drept p „crimă odioasă”.

Prim-ministrul Marii Britanii a transmis: „Lăcaşurile de cult ar trebui să fie sanctuare – îmi pare rău să aud despre atacul îngrozitor de la o sinagogă din Ierusalim. În numele tuturor londonezilor, îmi transmit cele mai profunde simpatii”.

