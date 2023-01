Atac armat în Africa de Sud. Opt persoane, împușcate în timp ce dansau la o petrecere aniversară

Doi bărbați înarmați neidentificați „au împușcat la întâmplare oaspeții” care dansau la o petrecere aniversară, într-o casă din comuna Kwazakhele, au declarat oficiali ai poliției.

Vusumzi Sishuba, care își sărbătorea cei 51 de ani, se numără printre morți.

Până acum nu au fost făcute arestări, dar poliția a îndemnat publicul să ofere orice informații despre atac.

Familia lui Sishuba se află „într-o stare de șoc”, a declarat o rudă pentru agenția de presă Reuters, scrie BBC.

"We will not rest until we find out what happened and who was responsible for [this] callous and cold-blooded attack on these unsuspecting victims."

Police are still looking for two gunmen suspected of killing 8 people in a mass shooting in South Africa.https://t.co/f6DzZuIYGy