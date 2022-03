Cel puţin cinci oameni au murit în Israel, în atacuri armate în apropiere de Tel Aviv

”Am constatat, din nefericire, moartea a cinci persoane”, declară postului Kan directorul Magen David Adom, echivalentul Crucii Roşii, Elie Bin, potrivit News.ro.

El revizuieşte astfel un bilanţ anterior de doi morţi şi mai mullţi răniţi în aceste atacuri.

Footage from the attack in Bnei Brak where 4 were killed in a drive-by shooting.

Pray for Israel! pic.twitter.com/Igs4L8t13i