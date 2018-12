Șase tineri au murit într-o busculadă dintr-un club de noapte din Italia. Sunt peste 100 de răniți

Vigili del Fuoco

O busculadă creată la un concert într-o discotecă de la Corinaldo, în apropiere de Ancona, s-a soldat cu 6 morţi şi cel puțin 120 de răniți în noaptea de vineri spre sâmbătă, au anunţat pompierii, citaţi de Corriere della Sera.

"Poate din cauza dispersării unei substanţe iritante, tineri au fugit şi s-au călcat unii pe alţii în picioare. Din nefericire, şase au decedat şi există zeci de răniţi", au anunţat pompierii pe Twitter. Ziarul Corriere Della Sera, preluat de dpa, a relatat că busculada din club este posibil să fi fost declanşată de pulverizarea de gaze lacrimogene în interior.

#Corinaldo (AN) #8dic, nella clip il drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella discoteca dove hanno perso la vita sei giovanissimi pic.twitter.com/b9xjMiWp1k — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

Potrivit media, în clubul de noapte se aflau circa o mie de persoane, multe dintre ele foarte tinere. Numele clubului din localitatea aflată în apropiere de coasta adriatică a Italiei este "Lanterna Azzurra". Lumea venise în discotecă la un concert al rapperului Sfera Ebbasta, supranumit "regele trap".

Drama s-a produs în jurul orei 01.00 dimineaţă (00.00 GMT) şi există peste o sută de răniţi, dintre care zece în stare gravă, potrivit presei. Mulţi dintre răniţi au suferit contuzii severe, în timp ce alţii prezentau fracturi, relatează şi DPA.

"Aşteptam să înceapă concertul când am simţit un miros acru", a declarat presei un tânăr rănit de 16 ani, care a fost transportat într-o stare confuză la un spital din Ancona. "Am alergat spre una dintre ieşirile de urgenţă dar am observat că e blocată, agenţii de pază ne-au spus să ne întoarcem înăuntru", a adăugat el, potrivit AFP.

Zeci de ambulanţe, maşini de pompieri şi de poliţie s-au deplasat la faţa locului, fiind declanşată o investigaţie asupra cauzelor busculadei, scrie DPA.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

