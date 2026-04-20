Inițiată de organizația Insula Kossuth Tisza, Asociația Schimbarea pentru Transilvania își propune să monitorizeze modul în care sunt folosite subvențiile acordate de Guvernul de la Budapesta comunității maghiare și să contribuie la construirea unei comunități „fără granițe”, fără a avea caracter politic, potrivit unuia dintre fondatori, István Kátai.

„Pe 12 aprilie, peste 3 milioane de oameni și-au dat mandatul Partidului Tisza, ceea ce reprezintă un semnal clar: oamenii vor schimbare – a scris István Kátai pe pagina sa de Facebook, care a prezentat Asociația Változás Erdélyért (Schimbare pentru Transilvania) ca membru fondator. Reportajul Erdély TV a dezvăluit, de asemenea, că asociația a fost înființată la inițiativa Erdélyi Kossuth Tisza Sziget (Insula Kossuth Tisza din Transilvania). Conform planurilor lor, vor face ca utilizarea subvențiilor acordate de guvernul maghiar maghiarilor din Transilvania să fie mai transparentă și mai echitabilă, doresc o comunitate reală fără frontiere, dar nu vor să devină o organizație politică”, scrie nepszava.hu.

„Mulți oameni din Transilvania nu s-au ridicat din cauza fricii, iar chiar și astăzi realitatea este distorsionată atunci când se afirmă că maghiarii din Transilvania susțin în mod uniform o singură tabără politică. În ultima perioadă, am primit peste 2.000 de mesaje de la persoane care ar dori să se alăture mișcării și am experimentat pe propria piele campaniile de defăimare lansate împotriva celor care s-au opus sistemului. Este inacceptabil ca cineva să vorbească în numele tuturor maghiarilor din Transilvania, în timp ce sute de mii gândesc altfel”, a subliniat István Kátai.

Fondatorul asociației a menționat, de asemenea, în postare că, în viitor, deciziile nu ar trebui să fie luate de cercuri restrânse, ci comunitățile locale ar trebui să aibă un cuvânt de spus, pe baza problemelor reale, iar acest proces ar trebui să se bazeze pe dialogul comunitar.

„Obiectivul Asociației pentru Schimbare în Transilvania este de a construi cooperarea, de a relua dialogul și de a elimina diviziunile din cadrul comunității maghiare și dincolo de aceasta. De aceea, între 28 iulie și 1 august 2026 va fi organizată Tabăra de Dialog Comunitar la Băile Homorod. Printre semnatari se numără Árpád Gálfi, fostul primar al orașului Odorheiu Secuiesc, dar și mai mulți maghiari din Ungaria continentală, din Ținutul Secuiesc, din Canada și din Franța”, mai scrie sursa citată.