Ce spune Biserica Ortodoxă după ce mai mulți preoți au binecuvântat o statuie a lui Stalin VIDEO

Marţi, o statuie înaltă de opt metri a liderului URSS a fost inaugurată în faţa unei uzine, în oraşul Velikie Luki, în regiunea Pskov (vest), în prezenţa unor reprezentanţi ai Partidului Comunist local.

Potrivit unor înregistrări video publicate de presa rusă, preoţi ortodocşi au asistat la ceremonie, iar unul dintre ei a stropit cu agheasmă statuia dictatorului, care a ordonat masacrarea a mii de preoţi şi persecutarea Bisericii Ortodoxe ruse.

With an Orthodox priest blessing a large newly erected statue of Stalin in the Pskov region of ????????, history of the country is really taking a tragic turn. Tens of millions of Russian were killed by this brutal dictator, including many thousands of priests. pic.twitter.com/qWEZj4zMyQ

Dioceza locală, subordonată Patriarhiei de la Moscova, a anunţat miercuri într-un comunicat că aceşti preoţi au participat la eveniment ”fără binecuvântarea şi acordul” ierarhiei lor.

”Faptele şi vorbele lor nu exprimă poziţia conducerii Bisericii Ortodoxe ruse şi reflectă numai propriile lor opinii şi convingeri”, a anunţat dioceza, precizând că a aceştia se află în colimatorul unei ”inspecţii”.

Iosif Stalin, care s-a aflat la putere între anii '20 şi '53, a instaurat un regim totalitar în Uniunea Sovietică, care a omorât milioane de oameni.

Zeci de mii de preoţi ortodocşi au fost executaţi sumar sau deportaţi în gulag în această perioadă.

Mii de biserici şi monumente religioase au fost distruse din ordinul lui Stalin.

În 1943, în plin al Doilea Război Mondial, Stalin a reînviat Biserica Ortodoxă rusă, reprimată de la Revoluţia Bolşevică din 1917, permiţând din nou alegerea unui patriarh, plasat sub controlul strict al serviciilor secrete.

It’s even worse when you see what the priest actually said. He said that Stalin killed also many priests, but this was not negative since it created new martyrs that would now help ????????. Well, many “martyrs” are now created on a daily basis. pic.twitter.com/D8APuRYwpT