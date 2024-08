Ce spun specialiștii despre variola maimuței, ”mpox”, care a ajuns și în Suedia: ”Prevenția este foarte importantă ”

Vestea vine la nici două zile după ce Organizația Mondială a Sănătății a emis o alertă și a declarat maladia o urgență de sănătate mondială.

Este vorba de o accentuare a nevoii de prevenție, spun specialiștii de la noi, care ne îndeamnă să ne luăm toate masurile de precautie daca intentionăm să mergem în vacanță pe continentul african.

Varianta 1b de variola maimuței, diagnosticată la bărbatul din Suedia, este noua formă a virusului, mult mai agresivă și mai contagioasă ca precedenta, spun medicii.

Inițial a fost depistată în Congo, unde s-a ajuns la peste 14.000 de infectări și 500 de decese în doar 8 luni. Boala s-a extins și în țările învecinate, iar acest lucru i-a îngrijorat pe experții OMS, care au emis o alertă și vorbesc despre o urgență de sănătate globală.

Dr Margaret Harris, purtător de cuvânt al Organizației Mondiale a Sănătății: "S-a răspândit în țări din Africa în care nu au mai fost cazuri, cum ar fi Rwanda, Kenya, Burundi. Acestea sunt țări care au multe contacte cu restul lumii. Deci este o amenințare pentru restul lumii. Am văzut în această jumătate de an mai multe cazuri decât am văzut tot anul trecut."

Dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase: ''OMS a schimbat abordarea după pandemie și gândește mult mai prudent. Prevenția este foarte importantă, toate aceste alerte vin în ideea de a rezolva lucrurile înainte de a fi mai rău. Până la urmă este o boală contagioasă care se poate transmite dacă există un contact direct și prelungit''.

Mpox este o infecție virală care se răspândește de la animale la om, dar se poate transmite și prin contact apropiat cu o persoană infectată. Inclusiv prin tuse și strănut.

Are simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri de cap, slăbiciune a organismului, ganglioni inflamați. Specifice sunt erupțiile purulente pe piele, mai ales în zona organelor genitale.

Dr. Adrian Marinescu, medic primar boli infecțioase: ”Nu există un tratament specific, nu este un vaccin... Ar trebui să se facă un vaccin pentru ei, care sunt la risc, de exemplu cei care merg acolo...”

Mai multe cazuri de variola maimuței au fost înregistrate anii trecuți și în România.

Specialiștii spun că boala nu are nicio legătură cu variola eradicată acum 40 de ani.

