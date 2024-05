Ce riscuri majore pot apărea în UE din cauza investițiilor chineze pe continent. Ungaria a deschis deja larg porțile Chinei

Liderul de la Beijing își încheie, vineri (10 mai), turneul european, după o ultimă oprire în Ungaria, pentru „a duce parteneriatul strategic pe noi culmi”.

În țara vecină răsar deja, într-un ritm impresionant, uzine de baterii şi de maşini electrice chinezești, în urma unor investiţii de zeci de miliarde de euro.

Iar cele două state au semnat acorduri noi, ce vizează în principal infrastructura feroviară și pe cea rutieră, energia nucleară și industria auto.

Avidă de investiții străine, pe fondul inflației și a înghețării fondurilor europene, Budapesta a deschis larg porțile Beijingului.

Ungaria este prima țară membră a Uniunii Europene care participă la ambițioasa inițiativă chineză „Centura și Drumul”. În timp ce la Bruxelles se caută soluții pentru a stăvili valurile de importuri ieftine din China, ungurii îi invită pe asiatici să producă la ei mașini electrice și baterii. Beijingul evita astfel taxele pentru importuri pe piața comună europeană.

Tamas Matura, analist economic: „Creșterea nivelului de protecționism la nivel european a transmis companiilor chineze că este important să-și mute o parte din producție din China în Europa și să producă în interiorul Uniunii Europene”.

Mark Schiller, director Schiller Auto Group: „Din perspectiva nemților și, în general, a constructorilor europeni de mașini, (colaborarea dintre China și Ungaria) este o amenințare”.

Companiile chineze sunt gata să participe și la ample proiecte de infrastructură, precum construcția de căi ferate sau extinderea centralei nucleare de la Peks.

Pericol la adresa UE, din cauza investițiilor chineze

Justin Spike, Associated Press: „Faptul că, la prima sa vizită în Europa din ultimii 5 ani, Xi a alocat o asemenea pondere acestor două țări est-europene (Serbia și Ungaria) spune multe despre prioritățiile Chinei pentru viitorul apropiat și direcția investițiilor sale”.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Am avut discuții cordiale, prietenoase și productive cu prim-ministrul Orban. Am avut un schimb de opinii aprofundat și am ajuns la un consens larg cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale în noua eră și la chestiuni de interes comun. Am asistat la schimbul unei serii de documente importante de cooperare bilaterală”.

În opinia analiștilor occidentali, obiectivul liderului chinez este neutralizarea agendei de securitate economică a Uniunii Europene, inclusiv a amenințărilor tarifare, prin exploatarea disensiunilor interne, conform principiului clasic „dezbină și stăpânește”.

Iar investițiile chineze riscă să se transforme în vulnerabilități la adresa securității și intereselor europene, de la dependență economică și spionaj industrial, până la dezinformare și propagandă.

