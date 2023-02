Ce mesaj a transmis Nadia Comăneci de Ziua Îndrăgostiților. S-a folosit de talentul care a făcut-o celebră

Sportiva stabilită de mai bine de trei decenii peste ocean, a transmis un mesaj de Ziua Îndrăgostiților, printr-o postare pe Facebook.

S-a folosit, desigur, de talentul care a făcut-o celebră.

Melodia „I'd Love You To Want Me” aleasă pentru acest mesaj, este interpretată de Lobo şi a fost lansată în 1972.

„Să preţuieşti şi să fii preţuit. Să iubeşti şi să fii iubit. La mulţi ani tuturor de Ziua Îndrăgostiţilor”, a scris Nadia lângă videoclipul postat pe rețeaua socială.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-02-2023 07:33