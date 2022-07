Cum a marcat Nadia Comăneci împlinirea a 46 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii

“18 iulie – încă stăpânesc unele mişcări. 10-le perfect. Pasiune perfectă, iubire şi tot timpul meu Perfect... amintiri favorite”, a notat Nadia.

July 18 th. - still got some moves left #History Perfect 10, Perfect passion, love and my all time Perfect ….. favorite memories

La începutul zilei, Nadia Comăneci a postat şi exerciţiul său de la sol din urmă cu 46 de ani.

A memory ahead of the Anniversary of the 1st Perfect 10 day - July 18, 1976. Back then, all floor music had to be LIVE piano accompaniment!

Stay tuned……