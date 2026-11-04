Reacția Rusiei, după victoria democraților la alegerile din SUA. Ce mesaj transmite Kremlinul despre Donald Trump
Reacția Rusiei, după victoria democraților la alegerile din SUA. Ce mesaj transmite Kremlinul despre Donald Trump

Ce le-a amintit Trump americanilor după înfrângerea republicanilor în alegerile intermediare. Mesajul a devenit viral

Stiri externe
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The White House/ X

Donald Trump le-a transmis americanilor un mesaj pe rețelele de socializare, după înfrângerea dură suferită de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

autor
Andreea Ignat

Casa Albă a publicat o imagine cu Donald Trump încruntat, în picioare, la biroul său, însoțită de mesajul: „Anunț de interes public: Trump este în continuare președintele vostru”.

Postarea începe cu formula „Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, o expresie folosită frecvent de Donald Trump în mesajele sale de pe platforma Truth Social. Imaginea îl arată pe președintele american cu o expresie hotărâtă, iar textul pare să le amintească americanilor că, în ciuda rezultatului alegerilor, Trump rămâne la Casa Albă.

Postarea vine după ce directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a transmis un mesaj similar. „Donald J. Trump este președintele Statelor Unite. Încă președintele vostru!”, a scris acesta miercuri dimineață.

În urma alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite, democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, după ce au obținut victorii importante în mai multe state cu tradiție republicană.

Texas și Kansas sunt două dintre cele mai mari surprize ale alegerilor de la jumătatea mandatului, alături de Iowa, Ohio, Carolina de Nord, Carolina de Sud și Maine.

Printre democrații care au câștigat Senatul se numără Josh Turek, care a învins-o pe deputata Ashley Hinson în Iowa, și Adam Hamilton, care l-a învins pe senatorul Roger Marshall în Kansas. În Texas, James Talarico a câștigat în fața lui Ken Paxton, în timp ce Annie Andrews a învins-o pe Darline Graham în Carolina de Sud. În Ohio, Sherrod Brown l-a învins pe senatorul Jon Husted, iar Roy Cooper a câștigat cursa pentru un loc rămas vacant în Carolina de Nord.

Rezultatul reprezintă o lovitură pentru partidul lui Donald Trump, care va avea mai puțină putere de decizie în a doua parte a mandatului său. În acest context, președintele american a ținut să le amintească americanilor că este în continuare la conducerea țării.

Republicanii îl învinuiesc pe Trump pentru înfrângerea electorală

Rezultatele slabe au provocat nemulțumiri în tabăra republicană, unde tot mai multe voci îl consideră pe Donald Trump responsabil pentru eșecul electoral. Unii membri ai partidului cred că republicanii trebuie să se distanțeze de președinte pentru a-și recâștiga electoratul.

Sincer, trebuie să ne îndepărtăm cât mai mult posibil de Trump. Cred că republicanii ar putea fi în încurcătură până în 2030”, a declarat Todd Gillman, activist republican din Michigan și fost președinte al Partidului Republican din comitatul Monroe, pentru POLITICO.

Strategii republicani consultați de publicația americană au indicat mai multe motive pentru pierderile importante. Printre acestea se numără decizia lui Trump de a implica Statele Unite într-un război cu Iranul, despre care spun că a fost luată fără o planificare serioasă, dar și stilul direct al președintelui, adesea lipsit de menajamente și controversat.

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Etichete: midterms, donald trump, cada alba, alegeri,

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