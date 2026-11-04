Efectul alegerilor din SUA: Trump Media pierde 11%, Tesla scade cu 6%, iar aurul înregistrează o creștere puternică

În paralel, aurul s-a scumpit cu 3%, depășind pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul deprecierii dolarului și al incertitudinilor privind viitoarele politici economice ale Washingtonului, arată datele Investing.com.

Acțiunile Trump Media, compania președintelui american Donald Trump, au scăzut cu 11% înainte de deschiderea bursei, în timp ce Tesla a pierdut aproape 6%, iar SpaceX peste 7%, transmite CNBC .

Acțiunile cu cele mai mari variații înainte de deschiderea bursei americane: Trump Media, Tesla, CoreWeave, Novo Nordisk și alte companii

Trump Media & Technology Group — Acțiunile companiei de social media și tehnologie a președintelui Donald Trump au scăzut cu 11% în tranzacțiile premergătoare deschiderii bursei, după victoria categorică obținută de democrați la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, desfășurate marți.

Trump deține 41% din compania care controlează platforma de socializare Truth Social. Preluarea controlului asupra Congresului de către democrați introduce noi mecanisme de control asupra politicilor președintelui.

Tesla și SpaceX — Acțiunile Tesla și SpaceX, companii controlate de Elon Musk, au scăzut cu aproape 6%, respectiv cu peste 7%.

Declinul vine după ce democrații au câștigat controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului.

Mulți dintre candidații nou-aleși au poziții critice față de extinderea rapidă a centrelor de date, alimentată de dezvoltarea inteligenței artificiale.

SpaceX operează o infrastructură de supercalculatoare pentru inteligență artificială în Tennessee și Mississippi, în timp ce Tesla deține o astfel de infrastructură în Texas.

Companiile din sectorul „neocloud” — Acțiunile companiilor care furnizează infrastructură cloud de nouă generație au înregistrat scăderi.

CoreWeave a pierdut 7%, Iren a scăzut cu 6%, iar Nebius s-a depreciat cu aproximativ 5%.

Victoriile democraților în Texas și respingerea unor proiecte de centre de date prin voturi organizate în mai multe regiuni ale țării sunt de așteptat să creeze obstacole pentru companiile implicate în dezvoltarea acestor infrastructuri.

Novo Nordisk — Acțiunile companiei farmaceutice daneze au crescut cu peste 6%, după publicarea unor rezultate financiare peste așteptările analiștilor.

Compania a raportat un profit de 5,79 coroane daneze pe acțiune, echivalentul a aproximativ 63 de cenți, comparativ cu estimările de 5,10 coroane, respectiv aproximativ 55 de cenți.

Novo Nordisk și-a îmbunătățit prognoza financiară pentru 2026, invocând perspectivele favorabile privind vânzările medicamentelor din categoria GLP-1.

CVS Health — Acțiunile companiei au scăzut cu peste 2%, după ce aceasta a anunțat că intenționează să se împartă în două societăți distincte, ambele listate la bursă, până în prima jumătate a anului 2028.

Decizia ar inversa efectele achiziției Aetna, în valoare de 78 de miliarde de dolari, și ar separa activitatea de farmacii de retail de restul operațiunilor companiei.

McDonald's — Acțiunile lanțului de restaurante fast-food au crescut cu 2%, după publicarea unor rezultate trimestriale mixte.

Profitul ajustat a fost de 3,57 dolari pe acțiune, peste estimarea de 3,38 dolari a analiștilor consultați de LSEG.

În schimb, veniturile de 7,16 miliarde de dolari s-au situat sub estimarea consensuală de 7,29 miliarde de dolari.

Duolingo — Acțiunile companiei care dezvoltă aplicații pentru învățarea limbilor străine au crescut puternic, cu 18%, după raportarea unor venituri de 309 milioane de dolari în trimestrul al treilea.

Rezultatul a depășit estimarea consensuală LSEG de 303 milioane de dolari.

Numărul utilizatorilor activi lunar a ajuns la 153 de milioane, peste prognoza de 149 de milioane.

De asemenea, marja EBITDA ajustată a depășit așteptările analiștilor.

Alight — Acțiunile companiei de consultanță în domeniul beneficiilor pentru angajați au crescut cu 22%, după majorarea estimărilor financiare pentru întregul an 2026.

Alight anticipează venituri cuprinse între 2,115 și 2,125 miliarde de dolari, peste estimarea consensuală FactSet de 2,09 miliarde de dolari.

Prognoza privind EBITDA ajustată, situată între 410 și 420 de milioane de dolari, a depășit, de asemenea, estimarea pieței de 404,4 milioane de dolari.

Avis Budget Group — Acțiunile companiei de închirieri auto au scăzut cu aproximativ 2%, după publicarea unor rezultate mixte pentru trimestrul al treilea.

Avis a raportat un profit de 5,15 dolari pe acțiune, în scădere puternică față de cele 10,11 dolari pe acțiune înregistrate în aceeași perioadă a anului precedent.

Veniturile au ajuns la 3,44 miliarde de dolari, ușor peste estimarea consensuală FactSet de 3,42 miliarde de dolari.

Advanced Micro Devices (AMD) — Acțiunile producătorului de cipuri au rămas aproape neschimbate, după raportarea unor rezultate financiare pentru trimestrul al treilea peste așteptări.

Profitul ajustat a fost de 2,09 dolari pe acțiune, comparativ cu estimările de 1,95 dolari ale analiștilor consultați de LSEG.

Prognozele privind veniturile pentru trimestrul în curs au depășit, de asemenea, estimările pieței.

Toast — Acțiunile companiei care dezvoltă software pentru administrarea restaurantelor au scăzut cu 5%, deși rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea au depășit estimările, potrivit FactSet.

Toast a anunțat și că directorul financiar Elena Gomez va părăsi compania la sfârșitul anului 2026.

Aceasta va fi înlocuită de Michael Senno, vicepreședinte senior pentru finanțe.

Prețul aurului crește cu 3%, pe fondul deprecierii dolarului după victoria democraților la alegerile din SUA

Prețul aurului a crescut miercuri cu 3%, pe fondul deprecierii dolarului american, care a stimulat cererea pentru metalul prețios, după victoria categorică a democraților la alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

În același timp, investitorii așteaptă publicarea datelor privind piața muncii din SUA, programată pentru această săptămână, pentru a obține noi indicii despre evoluția dobânzilor Rezervei Federale (Fed).

Prețul aurului pe piața spot a urcat la 4.046,74 dolari pe uncie până la ora 12:34 GMT și se îndrepta către cea mai mare creștere zilnică înregistrată după 19 august.

Anterior, în aceeași sesiune, aurul atinsese 4.050,99 dolari pe uncie, cel mai ridicat nivel din 29 octombrie.

Contractele futures pentru aur, cu livrare în decembrie, tranzacționate în Statele Unite, au crescut cu 2,9%, până la 4.054,60 dolari pe uncie.

Victoria democraților în SUA alimentează îngrijorările investitorilor

Democrații au preluat controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților, obținând victorii în bastioane republicane pentru prima dată după mai multe generații.

Zeci de milioane de alegători americani au transmis astfel un mesaj puternic de nemulțumire față de președintele Donald Trump.

„Alegerile par să fi impulsionat prețul aurului, deoarece investitorii sunt tot mai îngrijorați de perspectivele fiscale”, a declarat Hamad Hussain, economist senior specializat în climă și materii prime la Capital Economics.

„Îngrijorările investitorilor privind riscurile fiscale susțin și prețurile altor metale prețioase”, a adăugat acesta.

Dolarul american s-a depreciat puternic miercuri, în timp ce investitorii analizau perspectiva unor reglementări mai stricte în domeniul inteligenței artificiale și impactul negativ pe care acestea l-ar putea avea asupra creșterii economice.

Un dolar mai slab face ca aurul, al cărui preț este exprimat în moneda americană, să devină mai accesibil pentru cumpărătorii care dețin alte valute, stimulând astfel cererea pentru metalul prețios.

Politica monetară a Fed ar putea limita creșterea prețului aurului

„Faptul că Rezerva Federală va menține probabil o politică monetară restrictivă, pe fondul presiunilor inflaționiste, înseamnă că potențialul unor noi creșteri ale prețului aurului este limitat”, a explicat Hussain.

„În același timp, având în vedere că aurul a ajuns să fie tot mai mult corelat pozitiv cu acțiunile, continuarea scăderilor din sectorul tehnologic ar putea pune, de asemenea, presiune asupra prețului metalului prețios”, a adăugat economistul.

Potrivit instrumentului FedWatch al CME, traderii estimează în prezent o probabilitate de 82% ca Rezerva Federală să majoreze dobânzile în decembrie.

Dobânzile mai ridicate cresc costul de oportunitate al deținerii aurului, deoarece acesta nu generează venituri sub formă de dobânzi.

Raportul privind numărul locurilor de muncă create în afara sectorului agricol din SUA, care urmează să fie publicat vineri, ar putea oferi investitorilor noi indicii despre direcția viitoare a politicii monetare a băncii centrale americane.