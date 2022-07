Ce fenomene extreme au loc în mai multe țări ale planetei, din cauza crizei climatice

Ce se întâmplă în Germania, Italia și SUA

În Germania, incendiile de vegetație afectează suprafețe întinse în estul și în centrul țării.

În Italia, însă, flăcările au fost urmate de ploi abundente, care au provocat inundații.

Și în Statele Unite, mai multe state din Est au de suferit de pe urma viiturilor, în timp ce în Colorado a căzut grindină cât pumnul.

Germania se confruntă cu zeci de focare de incendii, răspândite în toate colțurile țării. La granița cu Cehia, în regiunea Saxonia, arde un parc național. Pompierii sunt ajutați de elicoptere dotate special pentru lupta cu flăcările, dar terenul accidentat și seceta le îngreunează misiunea. Alte incendii de vegetație au apărut în regiunile de la sud de Berlin.

Șef al pomierilor din Germania: „E un joc de-a șoarecele și pisica. A apărut un nou focar”

Matthias Schneider, Chief of the fire brigade: „În acest moment, e un joc de-a șoarecele și pisica. A apărut un nou focar, undeva într-o zonă inaccesibilă. Avem multe furtunuri și trei conducte întinse aici și încercăm să aducem focul sub control.”

Italia pare să fi scăpat de incendiile de vegetație. Pompierii sunt în continuare la datorie, din cauza inundațiilor care au apărut în urma ploilor torențiale din ultimele zile. În regiunea Brescia, peste 100 de persoane izolate de ape au fost evacuate cu elicopterele.

În SUA, cel puțin opt persoane au murit din cauza inundațiilor

Inundații de amploare s-au produs și peste ocean, în Statele Unite ale Americii. În Kentucky, cel puțin opt persoane și-au pierdut viața și numărul deceselor va crește cu siguranță, spun autoritățile. Zeci de oameni au fost adunați de pe acoperișurile caselor de echipele se salvare. Mai multe localități din estul statului au fost grav afectate de inundații.

Andy Beshear, guvernatorul statului Kentucky: „Avem de-a face cu unele dintre cele mai grave și devastatoare inundații din istoria statului Kentucky. Din toată situația asta o să ne alegem cu distrugeri materiale uriașe. Ne așteptăm și la pierderi de vieți omenești.”

În Virginia de Vest, două comitate din sudul statului au fost afectate de inundații. Puhoaiele au intrat în curțile oamenilor și au acoperit drumurile de acces, lăsând comunități întregi izolate.

Localnic din Statele Unite: „Mulți dintre noi vor pierde multe bunuri în, probabil, jumătate din stat.”

Localnic: „- A plouat o săptămână întreagă, au venit apele.”

Reporter: „- Sunteți îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare, pentru că prognoza anunță alte ploi abundente?”

Localnic: „- Da. Cred că mulți dintre noi vor pierde multe bunuri în, probabil, jumătate din stat.”

John Parks, Rupert Fire Department: „E ceva impredictibil pentru noi. Depinde cât va mai ploua și câtă apă o să mai coboare de pe munte.”

În timp ce pe coasta de Est sunt inundații, localnicii din Texas nu au mai văzut o picătură de ploaie de luni întregi. Potrivit meteorologilor, în această regiune este a doua cea mai uscată vară din ultimii 128 de ani. Din cauza lipsei apei și a furajelor, mii de fermieri au început să-și vândă vitele pentru că nu le mai pot întreține.

Vreme extremă s-a înregistrat și în Colorado. Într-un orășel din nordul statului a căzut atât de multă grindină, încât străzile au fost acoperite cu un strat gros de bucăți de gheață. La fel ca în mijlocul iernii, localnicii s-au mobilizat ca să curețe șoselele și să-și scoată mașinile de sub stratul de grindină.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , , , Dată publicare: 29-07-2022 07:54