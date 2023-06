Detaliul observat pe uniforma „generalului de fier” al Ucrainei face înconjurul lumii. Cum s-a afișat | FOTO

Valerii Zalujnîi, supranumit și „generalul de fier” al Ucrainei, a fost surprins în această săptămână purtând un nou ecuson neobișnuit. Peticele pentru uniformele militare au tot felul de forme și dimensiuni și pot avea o gamă largă de semnificații, dar cel pe care îl poartă Zalujnîi este un mister în acest moment.

Statul Major General al Forțelor Armate ucrainene a publicat, luni, o înregistrare video care îl arată pe Zalujnîi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, purtând un ecuson Baby Yoda în centrul uniformei sale, în timp ce discută detalii despre război cu alți oficiali de rang înalt.

????Ukrainian artist Maksym Palenko has drawn a representation of popular character "Baby Yoda" stopping a Russian drone, after images of a Baby Yoda patch being worn by top Ukrainian general Valerii Zaluzhnyi appeared on social networks.

