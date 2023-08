Cardi B, vizată de o anchetă după ce a aruncat cu microfonul într-un spectator | VIDEO

În imaginile, care au devenit rapid virale pe reţelele de socializare, interpreta melodiilor „WAP” şi „Money” se răzbună aruncând obiectul în direcţia unui spectator care i-a aruncat în faţă o băutură. În videoclipuri, persoana care a aruncat lichidul îşi cere scuze, deoarece au intervenit agenţii de securitate. Alte videoclipuri par să arate că artista a ratat ţinta, scrie News.ro.

Someone threw a drink at Cardi B and got a mic to the face pic.twitter.com/51slPlXAxX