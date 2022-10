Cum și-a sărbătorit Cardi B aniversarea de 30 de ani. Petrecere în stil cabaret | GALERIE FOTO

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani, Cardi B a organizat o petrecere cu tema burlesque, la care a invitat mai multe celebrități, printre care Halle și Chloe Bailey, GloRilla și Chance The Rapper.

„Va fi o petrecere sexy. Va fi uimitoare și extravagantă”, a spus artista.

Cardi B și-a făcut apariția la petrecere, alături de soțul ei, rapperul Offset, și a furat privirile tuturor cu ținuta ei sexy. Cardi B a ales să poarte un corset roșu, care i-a pus în valoare talia subțire și decolteul generos. Artista a ales să completeze ținuta cu o pălărie roșie cu pene, o jartieră de aceeași culoare, și o pereche de sandale, la fel de sexy.

Offset, partenerul de viață al artistei, nu s-a lăsat mai prejos, și a îmbrăcat un smocking alb, pe care l-a accesorizat cu o cravată roșie, ochelari de soare și o pereche de pantofi albi.

Cardi B este cunoscută de toată lumea pentru stilul ei excentric și pentru alegerile îndrăznețe pe care le face. Așa a fost și în cazul petrecerii aniversare organizată marți seara. Cardi B a vrut ca invitații ei să se simtă bine și, potrivit cuiva din interior, la un moment dat, artista s-a urcat pe scenă și i-a întrebat: „Aveți cu toții shot-uri? Vreau să vad că beți și că vă distrați!”, potrivit eonline.com.

La petrecere, Cardi B s-a răsfățat cu pahare de vodcă cu frișcă și, de asemenea, a fost văzută când le turna coniac în gură, invitațiilor.

So about last night! @iamcardib’s birthday party was ONE OF THEM ONES!!! Grown & Sexy Burlesque Vibes & The Energy Was On A Million!!! The whole city came out & anybody important you thought woulda been there, was definitely in there!!! AND YOU KNOW I HAD THE SOUNDTRACK LITTTTTY! pic.twitter.com/oyQskQ2rpz