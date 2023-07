Cardi B, reacție șocantă la un concert. Cântăreața a aruncat cu microfonul într-un fan care a stropit-o cu alcool | VIDEO

Tendința așa-zișilor fani de a arunca cu lucruri pe scenă în timp ce artiștii cântă în fața unor mase de oameni, a luat o turnură neașteptată.

După ce Bebe Rexha a fost atacată de un fan tot în timpul unui concert, a venit și rândul rapperiței Cardi B.

Artista a aruncat cu un microfon într-un fan, după ce persoana respectivă i-a aruncat cu alcool în față.

