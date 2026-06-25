Captură de peste 500.000 de dolari pe o insulă din Italia frecventată de vedete. Ce au găsit autoritățile într-o peșteră

Scafandrii poliției au confiscat 330 de pachete de hașiș, cu o greutate totală de 40 de kilograme, ascunse într-o grotă care poate fi accesată exclusiv pe mare. Valoarea drogurilor depășește 500.000 de dolari, potrivit estimărilor anchetatorilor, scrie CNN.

Insula Ponza, celebră pentru peisajele sale spectaculoase și frecventată de numeroase vedete internaționale, se pregătește să intre în plin sezon estival. Anchetatorii cred că drogurile urmau să fie distribuite turiștilor care vor ajunge aici în următoarele luni.

Polițiștii monitorizau de mai mult timp zona Chiaia di Luna, unde se află peștera. Imaginile publicate de autorități arată că scafandrii au fost nevoiți să ajungă la grotă cu o ambarcațiune și să traverseze un tunel pentru a recupera drogurile.

Drogurile ar fi fost aduse pe mare pentru sezonul turistic

Operațiunea a fost realizată de Unitatea Navală din Gaeta, împreună cu Garda Financiară italiană din Ponza.