Captură de peste 500.000 de dolari pe o insulă din Italia frecventată de vedete. Ce au găsit autoritățile într-o peșteră

Stiri externe
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Shutterstock

O operațiune spectaculoasă a autorităților italiene s-a încheiat cu descoperirea unei cantități impresionante de hașiș ascunse într-o peșteră izolată de pe insula Ponza, una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Italia.

autor
Mihaela Ivăncică

Scafandrii poliției au confiscat 330 de pachete de hașiș, cu o greutate totală de 40 de kilograme, ascunse într-o grotă care poate fi accesată exclusiv pe mare. Valoarea drogurilor depășește 500.000 de dolari, potrivit estimărilor anchetatorilor, scrie CNN.

Insula Ponza, celebră pentru peisajele sale spectaculoase și frecventată de numeroase vedete internaționale, se pregătește să intre în plin sezon estival. Anchetatorii cred că drogurile urmau să fie distribuite turiștilor care vor ajunge aici în următoarele luni.

Polițiștii monitorizau de mai mult timp zona Chiaia di Luna, unde se află peștera. Imaginile publicate de autorități arată că scafandrii au fost nevoiți să ajungă la grotă cu o ambarcațiune și să traverseze un tunel pentru a recupera drogurile.

Drogurile ar fi fost aduse pe mare pentru sezonul turistic

Operațiunea a fost realizată de Unitatea Navală din Gaeta, împreună cu Garda Financiară italiană din Ponza.

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„Activitatea de investigație, desfășurată prin servicii de informații, observații în teren și monitorizarea mișcărilor suspecte, a condus la identificarea unei cantități semnificative de stupefiante destinate alimentării pieței ilegale în sezonul estival”, au transmis autoritățile. 

„Este un rezultat important care demonstrează profesionalismul și pregătirea personalului implicat, capabil să opereze în medii deosebit de complexe și greu accesibile”, au adăugat autoritățile. 

Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost transportate cu o barcă pneumatică din localitatea Anzio, aflată pe continent.

Primarul insulei, Francesco Ambrosino, a avertizat că sezonul turistic aduce provocări suplimentare pentru autorități, mai ales în contextul în care populația insulei crește de câteva ori în timpul verii.

„Sezonul abia a început. Ne așteptăm ca aproximativ 15.000 de persoane să ajungă pe insulă în weekendul dedicat Sfinților Petru și Pavel, în condițiile în care avem doar 3.000 de locuitori. Este evident că, la asemenea cifre, traficul de droguri poate deveni o problemă, însă capturile realizate demonstrează că forțele de ordine sunt foarte atente. Acest lucru este încurajator”, a transmis primarul insulei.

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Sursa: CNN

Etichete: droguri, italia, pestera,

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