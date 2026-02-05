În accidentul naval din martie 2025 a murit un membru al echipajului, transmite AFP, preluat de news.ro.

Judecătorul tribunalului Old Bailey din Londra a stabilit că moartea filipinezului Mark Angelo Pernia „putea fi evitată în totalitate, iar vina îi revine în întregime” lui Motin, găsit vinovat de juraţi luni, după opt ore de deliberări.

Coliziunea s-a produs în plină zi, la circa 20 de kilometri de coastele nord-estice ale Angliei, când Solong, sub pavilion portughez, a lovit petrolierul închiriat de armata americană, care era ancorat. Impactul a provocat incendii spectaculoase pe ambele nave, fără însă să genereze o maree neagră.

Apărarea a susţinut că Motin, în vârstă de 59 de ani, a observat petrolierul la trei mile marine distanţă, dar nava era pe pilot automat. Avocatul a pledat că a încercat să dezactiveze dispozitivul pentru a schimba traiectoria, însă a apăsat „un buton greşit”.

Căpitanul a negat că ar fi adormit sau că şi-ar fi părăsit postul în dimineaţa tragediei.