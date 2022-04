Cancelarul Austriei vrea să obţină culoare umanitare de la Vladimir Putin, dar nu se aşteaptă la un ”miracol”

”Trebuie să profităm de orice ocazie pentru a pune capăt iadului umanitar din Ucrana, iar asta va înderca să facă cancelarul (austriac Karl Nehammer), prin mesaje foarte clare, de natură umanitară şi sfaturi politice”, a declarat Alexander Schallenberg înaintea unei reuniuni cu omologii săi din cadrul Uniunii Europene (UE) la Luxemburg.

"We cannot tell ourselves that we left a chance unused. That we left a stone unturned if we could have done so," Austrian Foreign Minister Alexander Schallenberg said. He spoke to Bloomberg TV about Austrian Chancellor Karl Nehammer's visit to Moscowhttps://t.co/6jCatmQNKX pic.twitter.com/TZgPAlgZdO