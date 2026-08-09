Vânturile au alimentat incendiul Bald Range de lângă lacul Okanagan din sudul Columbiei Britanice, care a crescut rapid în dimensiuni şi a ars deja peste 10.000 de hectare, afectând comunităţile din văile înconjurătoare, scrie News.ro.

Incendiul a distrus mii de hectare

„Ştim că au existat pierderi semnificative de locuinţe şi proprietăţi. De asemenea, ştim că unii oameni au fost blocaţi, deoarece condiţiile s-au schimbat foarte rapid”, a declarat premierul provinciei Columbia Britanică, David Eby, într-un comunicat emis sâmbătă.

„Evacuările aeriene sunt în curs de desfăşurare pentru persoanele care au fost izolate” din cauza incendiului, a adăugat Eby.

Potrivit CTV News, peste 50 de persoane au trebuit să fie transportate cu elicopterul din oraşul Faulder pe măsură ce flăcările înaintau. Kelly Greene, ministrul provincial pentru Managementul Urgenţelor şi Pregătirea pentru Schimbările Climatice, a declarat stare de urgenţă.

Ultimele trei sezoane de incendii au fost printre cele mai distructive înregistrate vreodată în Canada, o ţară vastă care se încălzeşte de două ori mai repede decât restul planetei. Prim-ministrul canadian Mark Carney a lăudat pompierii ţării care lucrează „neobosit pentru a menţine siguranţa cetăţenilor”.

Canada se confruntă cu incendii devastatoare

„Guvernul federal este pregătit să asiste şi să sprijine guvernul din Columbia Britanică în aceste eforturi. Gândurile mele sunt alături de toţi cei care au fost forţaţi să-şi părăsească locuinţele şi sper că se pot întoarce în siguranţă şi rapid”, a declarat Carney.

Incendiul a fost raportat pentru prima dată vineri seară, iar Eby a avertizat sâmbătă că acesta „rămâne extrem de activ şi că există în continuare provocări semnificative”.

Canada, care găzduieşte peste un sfert din pădurile boreale ale lumii, dintre care aproape 40% sunt negestionate – adică lăsate în starea lor naturală – nu dispune de resursele umane şi materiale necesare pentru a stinge toate aceste incendii şi îşi concentrează eforturile pe protejarea zonelor populate, inclusiv a celor locuite de comunităţile indigene.