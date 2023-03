Cadavrul unui tânăr, un crocodil și peste 200 de șerpi, descoperiți într-o casă din SUA. „N-am văzut niciodată așa ceva”

Polițiștii au găsit, săptămâna aceasta, un crocodil, peste 200 de șerpi și șopârle - multe dintre ele veninoase - și un bărbat mort în interiorul unei case din Pennsylvania, relatează Business Insider.

Marți după-amiază, poliția a primit un apel în legătură cu un bărbat de 23 de ani care ar fi inconștient într-o casă din Aliquippa, Pennsylvania. Poliția a declarat pentru postul local ABC 4 că, în momentul în care au ajuns la fața locului, bărbatul era deja mort, dar au făcut și o altă descoperire șocantă: sute de reptile, inclusiv un crocodil caiman pitic de 1,5 metri lungime, erau ținute în cuști, în toată locuința.

Timp de opt ore, ofițerul Jim Bologna, care a fost trimis pentru a ancheta cazul, a catalogat animalele și le-a relocat, pe multe dintre ele.

Bologna a declarat pentru Insider că 60 sau mai mulți dintre șerpi erau extrem de veninoși, inclusiv doi mamba negri, o cobră și un șarpe cu clopoței.

Bologna a spus că nu a mai văzut niciodată așa ceva.

„A fost o surpriză. A fost foarte diferit”, a declarat Bologna pentru Insider. „Adică, sunt obișnuit să am de-a face cu oameni care au prea multe pisici, prea mulți câini. Și știți, am avut și capre aici în oraș. Am avut găini aici în oraș care au trebuit să fie relocate, dar niciodată un crocodil. N-am văzut niciodată așa ceva”.

Poliția nu a dezvăluit cauza morții bărbatului. Bologna a declarat că, potrivit medicului legist, bărbatul ar fi fost mușcat de un șarpe, dar aceasta nu ar fi putut să îi provoace moartea, deoarece rana pe care o avea era deja cicatrizată.

Tânărul, împreună cu alte trei persoane cu care locuia, aveau o afacere cu reptile. Unii dintre șerpi se puteau vinde cu până la 2.000 de dolari fiecare. The Beaver County Times a relatat că și un copil de trei ani locuia în acea casă.

Potrivit lui Bologna, casa era extrem de curată și sigură, iar animalele erau toate ținute în condiții normale, în cuști bine întreținute și etichetate corespunzător. Crocodilul era ținut într-un mic iaz din subsol și avea apă proaspătă și curată.

Pentru că este ilegal să deții reptile veninoase în Aliquippa, Bologna a trebuit să relocheze peste 60 de șerpi, precum și crocodilul. Aceștia au fost dați unui magazin de animale exotice dintr-un oraș vecin.

Fiecare dintre cei trei rezidenți ai casei - fără a include bărbatul care a murit sau copilul - ar putea fi amendat cu până la 1.000 de dolari pentru fiecare reptilă veninoasă. Asta înseamnă amenzi de până la 180.000 de dolari în total pentru rezidenți.

Rezidenților li s-a permis să rămână în casă cu reptilele neveninoase, potrivit Beaver County Times.

Sursa: Business Insider Etichete: , , , Dată publicare: 25-03-2023 19:07