Busculadă pe un stadion din Madagascar: 13 morți și peste 100 de răniți. Printre victime se numără și copii | VIDEO

„Nu avem încă lista finală. Şapte minori au murit”, a anunţat la faţa locului Crucea Roşie.

Busculada a avut loc la intrarea pe Stadionul Barea, la Antananarivo, unde o mulţime de 50.000 de spectatori a venit să asiste la ceremonia de deschiderea a celei de-a 11-a ediţii a Jocurilor Oceanului Indian.

