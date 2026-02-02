La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după ce în ianuarie cetăţenii bulgari au folosit în paralel leva şi euro. Până la 30 ianuarie, aproximativ 75% din leva aflată în circulaţie a fost retrasă, rămânând încă aproximativ 7,7 miliarde de leva deţinută de populaţie.

Cetăţenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, în timp ce băncile comerciale acceptă schimbul până în 30 iunie.

Banca Naţională a Bulgariei (BNB) a confirmat că sunt în circulaţie peste 6,1 miliarde de euro, sprijinind funcţionarea normală a plăţilor şi activitatea economică în ţară.

Prețurile, afișate în ambele valute până în august

Cu toate acestea, în conformitate cu Legea Bulgariei privind introducerea euro, prețurile trebuie să continue să fie afișate atât în euro, cât și în leva până la 8 august 2026, pentru a asigura transparența și a proteja consumatorii în perioada de tranziție.

Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a marcat momentul, spunând că aderarea Bulgariei la euro înseamnă că 358 milioane de persoane folosesc acum moneda unică şi împărtăşesc un viitor economic comun. La finalul lui 2025 şi începutul lui 2026, Lagarde a lăudat integrarea cu succes a Bulgariei în sistemul euro.

De la 1 februarie 2026, toate plăţile în ţară se realizează exclusiv în euro.

Ţările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

Levul a luat naștere la 4 iunie (16 iunie în calendarul nou) 1880, când prințul Alexandru I a promulgat Legea privind drepturile de batere a monedei ale Principatului Bulgariei, potrivit agenției de presă BTA.



Acest lucru s-a întâmplat la doar doi ani după restaurarea statalității bulgare, în urma războiului ruso-turc din 1877-1878, care a pus capăt unei dominații otomane de aproape cinci secole asupra teritoriilor bulgare.

Denumirea de „lev” (plural „leva”), propusă de prim-ministrul Petko Karavelov, a stârnit dezbateri în Parlamentul Bulgariei. Susținătorii au argumentat că termenul – un cuvânt vechi pentru „leu”, simbolul național – reflecta identitatea Bulgariei.

