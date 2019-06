Bilanțul cutremurului puternic din Japonia. Sunt cel puțin 26 de răniți. GALERIE FOTO

Ulterior, a fost emisă o alertă de tsunami, relatează miercuri agenţiile de presă Kyodo şi EFE, conform Agerpres.

Şaptesprezece persoane au fost rănite în prefectura Yamagata, câte patru în prefecturile Niigata şi Miyagi, şi una în prefectura Ishikawa, informează agenţia niponă.

Agenţia pentru gestionarea incendiilor şi a dezastrelor naturale a anunţat că nu au fost consemnate persoane dispărute în urma cutremurului.

LOOK: Scenes around Suruoka, Yamagata prefecture in northwestern #Japan after a magnitude 6.7 #earthquake late Tuesday. Officials issued a #tsunami warning but lifted it after 2 ½ hours. Officials said 21 were injured while more than 1,500 were at evacuation centers. (Kyodo/AP) pic.twitter.com/E2Gsx9MI6u