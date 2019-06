Cutremur puternic în China. Cel puţin şase morţi şi 75 de răniţi. VIDEO

Numeroase echipe de salvare s-au îndreptat spre zonele afectate din apropierea epicentrului, situat în vecinătatea oraşului Yibin, a informat agenţia Xinhua. Toate victimele au fost înregistrate în districtele Changning şi Gongxian, potrivit unor responsabili citaţi de Xinhua.

Cutremurul s-a produs la orele 22.55 (14.55 GMT) la o adâncime de 16 kilometri, potrivit Centrului chinez pentru cutremure. El a fost urmat în 40 de minute de la seismul iniţial de cel puţin patru replici, dintre care cea mai importantă a avut magnitudinea 5,1.

Un hotel din apropierea epicentrului s-a prăbuşit, dar nu este clar deocamdată dacă acest incident s-a soldat cu victime. Pe mai multe artere rutiere din regiune au apărut fisuri.

Peste 300 de pompieri au fost desfăşuraţi la faţa locului şi echipe de prim-ajutor au fost trimise cu 5.000 de corturi şi alte echipamente de salvare, potrivit agenţiei chineze.

Provincia Sichuan este frecvent lovită de seisme. În 2008, un cutremur de pământ cu magnitudinea 7,9 a făcut 87.000 de morţi şi dispăruţi.

Measuring both 6.0 on Richter’s Scale, two consecutive earthquakes just shook Sichuan Province, southwest China.

