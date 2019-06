Alertă de tsunami în Japonia, după un cutremur de 6,5

Autoritățile au emis alerta de tsunami, după seismul care a avut loc pe coasta de nord-est.

Potrivit primelor informații, seismul s-a produs la o adâncime de doar 5 kilometri.

Here’s the shake map via @nhk_news. (The numbers measure intensity at those locations and a 6 means “less earthquake-resistant houses collapse” and similar buildings can suffer extensive damage. pic.twitter.com/tIeyGwKAAc