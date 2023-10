Bijuterii furate aparţinând patrimoniului ucrainean, recuperate în Spania. Cât valorează

Bijuteriile, "de mare valoare istorică şi economică", dispăruseră în urmă cu mai mulţi ani, după ce fuseseră expuse într-un muzeu din Kiev între 2009 şi 2013, a precizat poliţia într-un comunicat.

Smugglers tried to sell Scythian gold in Spain, but they were detained by police

Spanish police have seized ancient gold jewelry worth €60 million: the perpetrators tried to smuggle it out of Ukraine and sell it in Spain.

All gold items belong to the Scythian era.