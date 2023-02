Bebelușul care poartă semnul iubirii chiar pe burtică. „Moașelor nu le-a venit să creadă când l-au observat” | FOTO

Micuța Jorgia Welch are un mic semn din naștere pe burtică, care are forma perfectă a unei inimi.

Este o întorsătură ciudată, dar adorabilă, având în vedere că s-a născut în urmă cu aproape un an, chiar în luna îndrăgostiților, scrie LAD Bible.

Baby born in February with heart-shaped red birth mark on her tummy

