Miracolele există în Turcia. Câţiva copii, printre supravieţuitorii scoşi de sub dărâmături în provincia Hatay

Seismele care au avut loc luni au pus la pământ porţiuni întregi din mai multe oraşe din Turcia şi Siria, provocând moartea a cel puţin 28.000 de persoane. Deşi operaţiunea de salvare a intrat în cea de-a şasea zi, iar şansele de a mai găsi persoane în viaţă sub dărâmături se împuţinează, echipele de intervenţie găsesc în continuare supravieţuitori, scrie Reuters, citată de Agerpres.

