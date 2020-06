Bătrânul de 75 de ani, agresat de polițiștii din Buffalo, are fractură de craniu și nu poate să meargă

Acesta a suferit o fractură a craniului și nu este capabil să meargă, a transmis avocatul său.

”Nu este necesar să vă concentrați asupra mea. Sunt multe alte lucruri la care să vă gândiți”, a fost mesajul transmis de Gugino prin intermediul avocatului.

Warning: This video contains graphic content — A 75-year-old man is in "stable but serious condition" after video shows two police officers in Buffalo shoving him, causing him to stumble, hit his head on the ground, and bleed from his head https://t.co/gXQU6f6byf pic.twitter.com/a4u27fzbil