Avocatul lui Trump, păcălit de regizorul Sacha Baron Cohen. Cum a fost filmat într-o cameră de hotel

Rudy Giuliani, avocatul președintelui american Donald Trump, a fost păcălit de actorul Sacha Baron Cohen să meargă într-o cameră de hotel cu "fiica lui Borat", el apărând într-o ipostază compromițătoare în continuarea filmului Borat.

"Reputația lui Rudy Giuliani ar putea să primească o nouă lovitură odată cu lansarea unor imagini extrem de jenante în filmul "Borat Subsequent Moviefilm", regizat de Sacha Baron Cohen. În filmul lansat vineri, fostul primar din New York este văzut întinzându-se pe un pat, băgând mâna în pantaloni și aparent atingându-și organele genitale, în prezența actriței care o interpreta pe fiica lui Borat, care se prezintă ca fiind jurnalistă la TV", scrie The Guardian.

În film, Giuliani este intervievat de fiica lui Borat, Tutar, interpretată de actrița Maria Bakalova, care se prezintă drept o susținătoare a conservatorilor. Cei doi ajung apoi într-o cameră de hotel, unde scena este întreruptă chiar de personajul Borat, jucat de actorul Sacha Baron Cohen.

"Are numai 15 ani. Ea este prea mare pentru tine", strigă Cohen, în film.

Rudy Giuliani a vorbit despre această situație, în iulie anul acesta, însă nu a menționat atunci că a fost filmat într-o situație compromițătoare.

"Un tip a intrat alergând, purtând un outfit transgender roz. Era un bikini roz, cu dantelă, părea absurd. Avea barbă și nu pot spune că era ceea ce se numește atractiv", ar fi povestit Giuliani atunci.

Giuliani nu l-a recunoscut pe actorul Sacha Baron Cohen și ar fi chemat poliția.

"Acea persoană a venit țipând, și m-am gândit că trebuie să fie o farsă, deci am chemat poliția. Și apoi el a fugit. Mai târziu am realizat că trebuie să fi fost Sacha Baron Cohen. M-am gândit la toți cei pe care i-a păcalit înainte și m-am simțit bine în pielea mea, pentru că nu a reușit să mă prindă", a declarat atunci fostul primar al orașului New York City.