Avioane British Airways, ținute la sol. Mii de pasageri sunt afectați

Mai multe aeronave British Airways au rămas la sol, miercuri dimineață, din cauza unei erori de sistem care afectează compania aeriană. Mii de pasageri din mai multe aeroporturi așteaptă de ore bune decolarea.

Aeronavele au rămas la sol în mai multe aeroporturi din Marea Britanie, inclusiv Heathrow, Glasgow și Gatwick, dar și din Italia. Mii de pasageri sunt afectați, notează Mirror. Mai mulți călători s-au plictisit așteptând și pur și simplu au plecat.

Zac Lennie a rămas blocat pe aeroportul din Gatwick. Are și copiii alături și nu știe când vor decola.

„Ne-am îmbarcat ca de obicei, dar cu cinci minute înainte de decolare ni s-a spus că au picat sistemele. Sunt multe familii și copiii încep să-și piardă răbdarea”, a susținut Zac.

Michael voia să ajungă în Slovenia, împreună cu doi îndrăgostiți, care urmează să se căsătorească în weekend. Sunt blocați, însă, pe aeroportul Newcastle.

„Echipajul ne-a transmis că le-a picat sistemul și că niciun avion nu decolează pentru că le lipsesc informații esențiale. Trebuia să plecăm acum două ore și 10 minute. Nimic nu se mișcă”, s-a plâns Michael.

Major computer failure with British Airways at Gatwick this morning. This is the queue for the queue at check in. Currently stuck on ground cos pilot can't get data. Set off early if you have a flight pic.twitter.com/hL37TGRJ70 — David Hewson (@david_hewson) August 7, 2019

Andy Hursey și prietenii lui voiau să-i facă o surpriză unui amic – o călătorie în Gibraltar la aniversarea a 50 de ani. Ei sunt blocați pe Heathrow.

„Cu zece minute înainte de decolare ni s-a spus că au picat sistemele. Așteptăm aici de la 6.50”, a spus Andy.

British Airways IT glitch and fire on London rail tracks leaves passengers facing delays and cancellationshttps://t.co/ngWic1PqrL pic.twitter.com/nVb29GryRL — Vincent Balouet (@vbalouet) August 7, 2019

British Airways delays: Thousands of holidaymakers left stranded at London airports after IT meltdown https://t.co/HPKjwQinYn pic.twitter.com/EkSOPonBLv — SimpleNews.co.uk (@Simplenewsuk) August 7, 2019

Reacția British Airways

Un purtător de cuvând al companiei a transmis că British Airways are câteva probleme de sistem care afectează check-in-urile și decolările, informează BBC. A insistat că se depun toate eforturile pentru a remedia situația cât mai rapid.

„Încercă să rezolvăm cât de repede putem erorile de sistem care au dus la anulări și amânări de curse pe aeroporturile din Londra. Câteva curse continuă să opereze, dar ne sfătuim clienții să consulte site-ul nostru pentru ultimele informații, înainte să ajungă la aeroport”, a transmis purtătorul de cuvânt al companiei.

Acesta a precizat că erorile de sistem crează probleme la nivel global, dar nu pe toate aeroporturile.

