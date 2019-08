Scaune fără spătar într-un avion britanic. Imaginea virală surprinsă de o pasageră

O fată care se afla în avionul care zbura din Luton spre Geneva a făcut o fotografie și i-a trimis-o prietenului ei, care s-a adresat, pe Twitter, companiei. Reprezentanții EasyJet i-au cerut bărbatului să șteargă imaginea de pe internet și să le ofere detalii pentru a începe o anchetă, relatează The Independent.

„Să fiți convinși că nu”, le-a replicat acesta.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P