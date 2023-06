Șeful politicii externe din UE, despre Evgheni Prigojin: ”Monstrul creat de Putin acționează împotriva creatorului său”

”Cei responsabili de rebeliune vor fi aduși în fața Justiției”, amenință liderul de la Kremlin, care le-a și mulțumit mercenarilor din grupul Wagner.

”Când s-au întors din drum, aceștia au evitat grave vărsări de sânge” spune Putin.

Deși nimeni nu știe unde este, Evgheni Prigojin a transmis și el primul mesaj de când a acceptat să pună capăt rebeliunii sale armate și afirmă că niciunul dintre mercenarii săi nu a fost de acord să semneze contracte cu ministerul rus al apărării.

Vladimir Putin: ”Vă mulțumesc pentru răbdare, unitate și patriotism. Această dovadă de solidaritate a cetățenilor arată că orice șantaj, orice tentativă de a produce tulburări interne sunt sortite eșecului.”

Putin a mai spus că se va ține de promisiune și mercenarii care doresc vor fi lăsați să plece în Belarus. Dar amenință că toți cei responsabili de rebeliune vor fi trași la răspundere.

Totuși, liderul de la Kremlin nu a pomenit în discursul lui numele lui Prigojin.

Vladimir Putin: ”Organizatorii rebeliunii, trădându-și țara, pe oamenii lor, inclusiv pe cei pe care i-au atras în această ilegalitate, i-au mințit, i-au împins la moarte, sub foc, i-au pus să tragă în ai lor. Tocmai acest scop, un fratricid, l-au dorit dușmanii Rusiei, atât neonaziștii de la Kiev, cât și patronii lor occidentali și tot felul de trădători naționali.”

Președintele SUA, Joe Biden, anticipând acuzațiile lui Putin, a avut o poziție tranșantă: ”Am fost nevoiți să ne asigurăm că nu-i oferim lui Putin niciun pretext, permiteți-mi să subliniez, nu i-am dat lui Putin niciun pretext să dea vina pe Occident sau pe NATO. Am spus clar că nu suntem implicați. Nu avem nimic de-a face cu asta. Această mișcare a făcut parte dintr-o luptă din interiorul sistemului rus.”

Luni, cu puțin timp înainte de discursul lui Putin, liderul mercenarilor Wagneri a făcut publică o înregistrare de 11 minute în care a explicat că acțiunea lui nu-l viza pe președintele rus Vladimir Putin, iar scopul lui nu a fost acela de a răsturna conducerea țării: ”Ne-am început marșul din cauza nedreptății. În drumul nostru nu am ucis niciun soldat la sol. Am intrat în Rostov și am preluat complet controlul orașului. Civilii s-au bucurat să ne vadă. Am prezentat un exemplu extraordinar a cum ar fi trebuit să arate 24 februarie 2022.”

Liderul mercenarilor mai spune că motivul revoltei era amenințarea grupului Wagner, care ar fi trebuit să-și încheie existența de la 1 iulie. Mercenarii ar fi fost nevoiți să treacă sub conducerea ministerului rus al Apărării.

Evgheni Prigojin: ”În ciuda faptului că nu am manifestat niciun fel de agresiune, am fost atacați cu rachete, iar apoi au tras și din elicoptere. Aproximativ 30 de luptători Wagner au fost uciși, alții au fost răniți. Acesta a fost elementul declanșator care a a făcut consiliul comandanților să ia decizia de a avansa imediat.”

Efemera rebeliune militara a lui Prigojin l-a lăsat pe Putin într-o poziție slăbită, cu autoritatea grav afectată - remarcă analiști, dar și responsabili politici din Occident.

Josep Borrell, șeful politicii externe din UE: ”Monstrul creat de Putin odată cu (armata privată) Wagner, acest monstrul îl mușcă acum. Acest monstru acționează împotriva creatorului său. Sistemul politic din Rusia arată fragilități, iar puterea militară se fisurează. Iar aceasta este o consecință importantă a războiului din Ucraina.”

Ca parte a acordului - mediat, se spune, de Alexandr Lukașenko - Prigojin a acceptat să oprească marșul mercenarilor săi spre capitală, după ce sâmbată ajunseseră la 200 de kilometri de Moscova. Trupele Wagner s-au retras din Rostov-pe-Don, iar Prigojin ar fi acceptat să plece în exil în Belarus.

David Petraeus: ”Prigojin și-a păstrat viața, dar și-a pierdut Grupul Wagner. Și ar trebui să fie foarte atent când este lângă o fereastră deschisă, în noile sale împrejurimi, din Belarus, unde s-ar fi dus.”

De la Kremlin se anunța sâmbătă seara că Prigojin, care este anchetat pentru "îndemn la o revoltă armată", pleacă în Belarus fără a mai fi urmărit penal. Dar acuzațiile nu au fost retrase - a declarat o sursă din cadrul Parchetului general, citată de principalele agenții de presă ruse.

Pe de altă parte, grupul Wagner a fost considerat aripa armată a Moscovei în străinătate, în special în mai multe țări africane. Drept urmare, oficialii de la Kremlin au dat asigurări că episodul din weekend nu va schimba nimic în relațiile Rusiei cu acești aliați.

Serghei Lavrov: ”Pe lângă relațiile cu această companie militară privată, guvernele Republicii Centrafricană și Mali au contacte oficiale cu conducerea noastră. La cererea lor, câteva sute de militari lucrează în Republica Centrafricană ca instructori. Aceste misiuni continuă.”

Pe front, forțele ucrainene au reușit în continuare avansuri. Au eliberat încă un sat din sud-estul Ucrainei, in regiunea Donețk - potrivit ministerului apărării de la Kiev, care susține că, de la începutul ofensivei, în urmă cu câteva săptămâni, au fost eliberați 130 de kilometri pătrați din teritoriul ocupat în sudul țării.

Și mai spectaculos, forțele ucrainene ar fi reușit chiar să treacă Niprul, stabilind o mică poziție pe celălalt mal în regiunea Herson.

