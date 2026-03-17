Închiderea efectivă a traficului pe această rută maritimă vitală a avut consecinţe semnificative pentru economia globală, provocând o creştere vertiginoasă a preţurilor la petrol şi gaze.

Donald Trump a exercitat presiuni (fără succes) asupra aliaţilor NATO şi a altor ţări pentru a ajuta SUA să asigure securitatea acestei căi navigabile critice, dar entuziasmul a rămas scăzut din partea altor ţări care nu doresc să participe la războiul SUA şi al Israelului împotriva Iranului.

Doar o mică parte din navele care traversau anterior strâmtoarea reuşesc în prezent să treacă prin acest coridor, pe unde, în condiţii normale, tranzitează aproape 20% din producţia mondială de ţiţei şi aproape 20% din gazul natural lichefiat (GNL).

Altfel, Statele arabe din Golf nu au cerut SUA să intre în război cu Iranul, dar multe dintre ele îndeamnă acum Washingtonul să nu se oprească din drum şi să nu lase Republica Islamică capabilă încă să ameninţe linia vitală a petrolului din Golf şi economiile care depind de aceasta, au declarat trei surse din Golf pentru Reuters, potrivit News.ro.

În acelaşi timp, aceste surse şi cinci diplomaţi occidentali şi arabi au afirmat că Washingtonul exercită presiuni asupra statelor din Golf pentru a se alătura războiului dintre SUA şi Israel. Potrivit a trei dintre aceştia, preşedintele Donald Trump doreşte să demonstreze sprijinul regional pentru această campanie, pentru a-i consolida legitimitatea internaţională, precum şi sprijinul intern.

„Există un sentiment generalizat în întreaga regiune a Golfului că Iranul a depăşit toate limitele cu fiecare ţară din Golf”, a declarat Abdulaziz Sager, preşedintele Centrului de Cercetare al Golfului, cu sediul în Arabia Saudită, care este familiarizat cu gândirea guvernului.

„La început i-am apărat şi ne-am opus războiului”, a spus el. „Dar odată ce au început să lanseze atacuri asupra noastră, au devenit un inamic. Nu există altă modalitate de a-i clasifica”, a explicat expertul.