Aurul sparge recordurile: 3.508 dolari/uncie pe piețele asiatice, creștere de peste 30% în 2025

Preţul aurului a atins marţi pe pieţele din Asia un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depăşind precedentul record de 3.500,10 dolari atins în luna aprilie, pe fondul aşteptărilor că Rezerva Federală americană va reduce dobânda, scrie Bloomberg.

De la începutul anului şi până în prezent, metalul preţios s-a apreciat cu peste 30%. Cel mai recent avans a fost alimentat de aşteptările că banca centrală americană va reduce dobânzile în cursul acestei luni, după ce preşedintele Fed, Jerome Powell, a deschis uşa pentru o reducere a costului creditului. Asta creşte atractivitatea metalului preţios, care nu aduce dobânzi deţinătorilor.

"Investitorii îşi cresc deţinerile de aur, în special în contextul în care se prefigurează reduceri de dobândă din partea Fed, ceea ce împinge în sus preţurile. Scenariul nostru de bază este că aurul va continua să atingă noi recorduri în trimestrele următoare", spune analistul de la UBS Group AG, Joni Teves.

Atât cotaţia aurului, cât şi a argintului, s-au dublat în ultimii trei ani, pe fondul intensificării riscurilor în domeniile geopolitică, economie şi comerţ mondial, care au dus la creşterea cererii pentru active de refugiu. Escaladarea atacurilor preşedintelui Donald Trump asupra Fed în acest an a devenit ultimul motiv de îngrijorare pentru investitorii, temerile cu privire la independenţa băncii centrale ameninţând să erodeze încrederea în SUA.

Pieţele aşteaptă o decizie a unui tribunal cu privire la motivele pentru care Trump a concediat-o pe guvernatoarea Fed, Lisa Cook. Aceasta după ce o Curte de apel a decis vineri că tarifele globale ale preşedintelui SUA au fost impuse ilegal, în conformitate cu o lege în regim de urgenţă, ceea ce creează incertitudine pentru importatorii americani şi întârzie dividendele economice pe care administraţia le-a promis de pe urma tarifelor vamale.

