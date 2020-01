AUDIO. Momentul în care s-a prăbușit elicopterul lui Kobe Bryant a fost înregistrat

Proprietara casei spune că elicopterul a zburat deasupra complexului de locuințe, iar la un moment dat a făcut o întoarcere la 180 de grade și s-a lovit de un deal.

Potrivit femeii, elicopterul poate fi auzit pe parcursul înregistrării de 43 de secunde, iar cu 3 secunde înainte de final se aude un zgomot puternic. De asemenea, ora 9.45 indicată de cameră coincide cu cea a momentului producerii tragediei.

Ronna Leavitt lives near the crash site where #KobeBryant and eight others were killed. She says this @ring video from her home captured the audio of the helicopter in its final moments.

She says the helicopter flew above her housing complex before crashing. @ABC7 pic.twitter.com/wWKc4efdUB