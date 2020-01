Moartea lui Kobe Bryant într-un accident de elicopter, prevestită din 2012

„Kobe își va găsi sfârșitul într-un elicopter prăbușit”, ar fi scris un fan al său, în noiembrie 2012, pe Twitter, iar mesajul a fost acum scos din nou la iveală.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

Fanii au reacționat și au criticat utilizatorul Twitter care a publicat mesajul, cerându-i să-l șteargă.

Un alt video care a devenit viral pe Twitter îl surprinde pe fostul baschetbalist, în urmă cu o lună, în momentul în care devine martorul unui grav accident de circulație, scrie presa internațională.

A month ago in Newport Beach Kobe witnessed a major accident and stayed to comfort victims and redirect traffic until help arrived

Mamba Mentality, forever ???? #8 #24 pic.twitter.com/wewykSn5J0