Presupusul autor al tentativei de asasinare a generalului rus Alekseev a menționat România imediat după ce a fost prins

Suspectul a fost deja extrădat de Emirate și dus sub escortă la Moscova. Inițial, autoritățile ruse s-au grăbit să acuze Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU - serviciul rus de informații militare.
Însă bărbatul capturat este cetățean rus.
Agenția de presă de stat rusă TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, a publicat mărturia suspectului arestat în Dubai.
Autorul tentativei de atac a declarat anchetatorilor că a fost implicat în activități de supraveghere a unor obiective și persoane, pe baza unor date primite pe telefon, pentru care ar fi fost plătit cu 2.000 de dolari pe lună.
Potrivit declarației sale, în luna decembrie a primit instrucțiuni pentru lichidarea generalului GRU Alexeev, pentru îndeplinirea acestei misiuni fiindu-i promisă suma de 30.000 de dolari.
După executarea tentativei de omor, atacatorul susține că a primit indicații să părăsească țara, urmând să zboare spre Dubai, de unde ar fi avut un alt bilet către România. Din România, acesta ar fi trebuit să ajungă la Kiev, unde urma să se întâlnească cu o echipă implicată în operațiune.
„...urmăriri ulterioare ale obiectivelor și persoanelor ale căror date mi-au fost trimise prin telefon. Pentru fiecare... pentru muncă, mi s-au plătit 2.000 de dolari pe lună. În decembrie am primit instrucțiuni pentru lichidarea generalului GRU, Alexeev. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, mi s-a promis plata a 30.000 de dolari americani. După executarea tentativei de omor, mi s-a spus să merg la aeroport, să mă urc în avionul spre Dubai, unde în Dubai aveam un alt bilet spre România. Din România trebuia să merg la Kiev. În Kiev, trebuia să mă întâlnesc cu echipa...”, a spus el.
Generalul Alekseev a fost împușcat de mai multe chiar în incinta blocului în care locuia. Atacatorul a reușit să fugă imediat de la locul faptei, declanșând o vânătoare internațională. Kievul a negat orice amestec.
Sursa:
ProTV
TASS
Etichete:
Rusia,
romania,
asasinare,
general,
Dată publicare: