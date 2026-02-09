Presupusul autor al tentativei de asasinare a generalului rus Alekseev a menționat România imediat după ce a fost prins

Stiri externe
Has1cncwuaalasm

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a anunțat arestarea, în Dubai, a unui bărbat suspectat că l-a împușcat vineri pe generalul Vladimir Alekseev. 

autor
Alexandru Toader

Suspectul a fost deja extrădat de Emirate și dus sub escortă la Moscova. Inițial, autoritățile ruse s-au grăbit să acuze Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU - serviciul rus de informații militare. 

Însă bărbatul capturat este cetățean rus. 

Agenția de presă de stat rusă TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, a publicat mărturia suspectului arestat în Dubai.

Autorul tentativei de atac a declarat anchetatorilor că a fost implicat în activități de supraveghere a unor obiective și persoane, pe baza unor date primite pe telefon, pentru care ar fi fost plătit cu 2.000 de dolari pe lună.

Citește și
Cea mai descărcată aplicație din UE în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări
Cea mai descărcată aplicație din UE în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări

Potrivit declarației sale, în luna decembrie a primit instrucțiuni pentru lichidarea generalului GRU Alexeev, pentru îndeplinirea acestei misiuni fiindu-i promisă suma de 30.000 de dolari.

După executarea tentativei de omor, atacatorul susține că a primit indicații să părăsească țara, urmând să zboare spre Dubai, de unde ar fi avut un alt bilet către România. Din România, acesta ar fi trebuit să ajungă la Kiev, unde urma să se întâlnească cu o echipă implicată în operațiune.

„...urmăriri ulterioare ale obiectivelor și persoanelor ale căror date mi-au fost trimise prin telefon. Pentru fiecare... pentru muncă, mi s-au plătit 2.000 de dolari pe lună. În decembrie am primit instrucțiuni pentru lichidarea generalului GRU, Alexeev. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, mi s-a promis plata a 30.000 de dolari americani. După executarea tentativei de omor, mi s-a spus să merg la aeroport, să mă urc în avionul spre Dubai, unde în Dubai aveam un alt bilet spre România. Din România trebuia să merg la Kiev. În Kiev, trebuia să mă întâlnesc cu echipa...”, a spus el.

Generalul Alekseev a fost împușcat de mai multe chiar în incinta blocului în care locuia. Atacatorul a reușit să fugă imediat de la locul faptei, declanșând o vânătoare internațională. Kievul a negat orice amestec.

Sursa: ProTV TASS

Etichete: Rusia, romania, asasinare, general,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
A dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
A dezvăluit de ce lasă Bucureștiul pentru Budapesta: ”Încă de anul trecut am simțit”
Citește și...
Cea mai descărcată aplicație din UE în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări
Stiri externe
Cea mai descărcată aplicație din UE în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări

Piața aplicațiilor din Europa în 2025 arată o diferență clară între ceea ce oamenii descarcă cel mai mult și ceea ce generează cei mai mulți bani.

Raport: Europa a ajuns la concluzia „dureroasă” să se desprindă de SUA. Confruntare ideologică totală cu administraţia Trump
Stiri externe
Raport: Europa a ajuns la concluzia „dureroasă” să se desprindă de SUA. Confruntare ideologică totală cu administraţia Trump

Europa trebuie să devină mai fermă și mai independentă militar față de o administrație americană tot mai autoritară, arată un raport al Conferinței de Securitate de la Munchen.

Țara din Europa care înăsprește criteriile de obținere a cetățeniei. Vor fi date teste de cultură
Stiri externe
Țara din Europa care înăsprește criteriile de obținere a cetățeniei. Vor fi date teste de cultură

Suedia va înăspri regulile pentru obținerea cetățeniei, solicitanții urmând să se confrunte cu o perioadă de așteptare mai lungă, de opt ani, înainte de a putea aplica, cu un prag minim de venit și cu un test care să le evalueze înțelegerea societății.

Recomandări
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară va începe. Decizia Tribunalului București e definitivă
Știri Actuale
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară va începe. Decizia Tribunalului București e definitivă

Tribunalul Bucureşti s-a pronunțat astăzi, în complet de divergenţă, asupra dosarului în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară. 

Lista candidaților la șefia marilor parchete a fost publicată. Cine vrea la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT
Stiri Justitie
Lista candidaților la șefia marilor parchete a fost publicată. Cine vrea la conducerea Parchetului General, DNA și DIICOT

Ministerul Justiției a prezentat lista procurorilor care și-au depus dosarele pentru funcțiile de conducere din marile parchete din țară: DNA, Parchetul General și DIICOT.

Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase
Stiri externe
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase

Prima lună de la introducerea euro și perioada de circulație duală cu leva s-a încheiat, oferind o imagine mai clară despre modul în care se desfășoară tranziția.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Februarie 2026

47:02

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Februarie 2026

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

23:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:34

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

SORANA – Sacrificiu, Onoare, Respect, Ambiție, Noroc, Ardoare. Totul pentru Tenis

Sport

Cum a descris-o Nicușor Bancu pe Dinamo înainte de derby-ul pentru fotoliul de lider