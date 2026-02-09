Suspectul a fost deja extrădat de Emirate și dus sub escortă la Moscova. Inițial, autoritățile ruse s-au grăbit să acuze Ucraina pentru atacul asupra numărului doi din GRU - serviciul rus de informații militare.

Însă bărbatul capturat este cetățean rus.

Agenția de presă de stat rusă TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului, a publicat mărturia suspectului arestat în Dubai.

Autorul tentativei de atac a declarat anchetatorilor că a fost implicat în activități de supraveghere a unor obiective și persoane, pe baza unor date primite pe telefon, pentru care ar fi fost plătit cu 2.000 de dolari pe lună.

Potrivit declarației sale, în luna decembrie a primit instrucțiuni pentru lichidarea generalului GRU Alexeev, pentru îndeplinirea acestei misiuni fiindu-i promisă suma de 30.000 de dolari.