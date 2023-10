Atac terorist într-un mall din capitala Thailandei. Trei oameni au murit după ce au fost împușcați, iar alți 4 sunt răniți

Știrea este în curs de actualizare!

Alte patru persoane au fost rănite în incident, au anunțat medicii thailandezi, potrivit BBC.

Un suspect, în vârstă de 14 ani, a fost arestat. Acesta avea un pistol.

A 14-year-old boy has been arrested for alleged involvement in a shooting incident in Siam Paragon Mall in Bangkok. #พารากอน #กราดยิง #Siamparagon pic.twitter.com/6dycpvdZLp

Imagini difuzate anterior pe rețelele de socializare au arătat cumpărătorii din mall care fugeau din centrul comercial.

BREAKING: Tragic incident has occurred in Bangkok, Thailand, where at least three individuals have lost their lives, and two others have been injured in a shooting at Siam Paragon shopping mall. pic.twitter.com/xwReaRxZiH