Incendiu la un club de noapte din Thailanda: Cel puţin 13 morţi şi 40 de răniţi | VIDEO

Incendiul a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, la Mountain B, în districtul Sattahip, a declarat pentru AFP un membru al echipei de ajutor a Fundaţiei Sawang, Rojanathammasathan.

Incendiul a fost stins în jurul orei 04.00 dimineaţa, potrivit acestei surse, conform news.ro.

Gosssshhhh!!!! Seeing people walking out of the bar while literally burning and just let themselves be burned makes my heart sanked. Like literally they're just helplessly walking out and idk why some people just look at them instead of helping them.#ไฟไหม้ผับชลบุรี #ออฟกัน pic.twitter.com/RZEUMy6Ba3