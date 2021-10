Atac sinucigaÈ™ cu bombÄƒ, Ã®n Afganistan: Cel puÈ›in 33 de oameni au murit È™i peste 70 sunt rÄƒniÈ›i

Atacul a avut loc la moscheea Fatemieh, cunoscută şi sub numele de moscheea Imam Bargah, conform Sky News.

Incidentul s-a produs chiar în timpul rugăciunii săptămânale de vineri.

Un reporter local a transmis că spitalul aflat în apropierea moscheei solicită oamenilor să vină să doneze sânge, pentru că este nevoie urgentă.

Atacul vine la câteva zile după ce Statul Islamic a revendicat un atac cu bombă produs la la o moschee din nordul orașului Kunduz, în urma căruia au murit mai multe persoane.

Explosion strikes Afghan Imam Bargah mosque during Friday prayers at #Kandahar....

Heavy casualties are feared and a suicide bombing is suspected.

The Taliban captured Kandahar, Afghanistan's second city on 13 August during a lightening offensive. pic.twitter.com/DoRHrHWB6t