Schimb uriaș de prizonieri între Ucraina și Rusia. Ce a făcut Moscova cu sute de cadavre ale ucrainenilor

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că 75 de prizonieri ucraineni s-au întors din Rusia. Printre aceştia se numără patru civili, în timp ce restul erau membri ai armatei.

Ministerul rus al Apărării a declarat, la rândul său, că Ucraina a predat 75 de persoane în cadrul unui acord mediat de Emiratele Arabe Unite, a relatat agenţia de ştiri RIA.

"După o lungă pauză, a avut loc un alt schimb de prizonieri: 75 de apărători şi civili au fost eliberaţi din captivitatea inamicului", a declarat Comitetul ucrainean de coordonare pentru prizonierii de război. Imagini publicate împreună cu o declaraţie a Comitetului arată militari înfăşuraţi în steagurile naţionale albastru-galbene.

Oficialii ucraineni au declarat că au adus înapoi în ţară 19 apărători de pe Insula Şerpilor, care a devenit un simbol al sfidării ucrainene în primele zile ale războiului, când gărzile ucrainene au refuzat să se predea forţelor ruseşti.

Comitetul a mai spus că, în cadrul schimbului, trupurile a 212 apărători ucraineni au fost predate de Rusia.

